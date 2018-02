Marhuenda, sobre Trapero: és un ''fill de taxista acomplexat''

Joaquim Juià Juià

23 de febrer de 2018, 16.48 h

Es pot ser fill de taxista ( a major honra) i ser una bellisima persona com es el Sr. Trapero. No se quin sons els teus pares Maruenda...ni me importa... pero ... ves per on .... tu no ets una bona persona.



I no son el gens Maruenda... es com deia l'escorpit abans de picar a la granota... es "la meva condició" . La teva es igual que la del escorpit... picar encara que et facin el be. .... (com li va passar a la granota)