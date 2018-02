[Vídeo] Aquesta és la Tabarnia provocativa i repressora de López Alegre

En un dels moments del vídeo, on l'heroi catalanista aconsegueix apropar-se molt als encaputxats, i fins i tot els pregunta perquè es tapen la cara, es pot veure com dos d'ells també graven l'escena amb els seus dispositius mòbils. Un d'ells, que sosté el telèfon davant del seu cap, té decorada la funda del seu mòbil amb una bandera de Tabarnia. El vincle dels unionistes amb aquest riícul invent és evident. Però ara es comença a veure què és realment Tabarnia: un moviment que busca provocar i que actua amb repressió i amb estètica i tarannà ultra.

Qui hi ha darrere Tabarnia?

Una de les cares visibles de Tabarnia és Albert Boadella, però darrere hi ha més gent i diners. Una de les empreses que promociona i fa difusió de Tabarnia, és a dir, d'actes violents i repressius com el que es veu al vídeo, StrategyComm de Joan López Alegre . L'exdiputat del PP, que es passeja impunement per mitjans de comunicació (alguns públics) promociona aquest tipus d'actes i actuacions. La seu de l'empresa és a Mataró i els actes vandàlics van ser a la mateixa comarca, a Arenys de Mar.