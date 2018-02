El 'New York Times' adverteix de la manca de llibertat d'expressió a Espanya

Última actualització Divendres, 23 de febrer de 2018 17:30 h

Es fa ressò de la condemna al raper Valtonyc o la censura a ARCO

Redacció| La condemna al raper Valtonyc, el segrest judicial del llibre 'Fariña', la censura de l'obra 'presos polítics' a ARCO... La llibertat d'expressió està en perill a Espanya i sembla haver encès les alarmes a la resta del món. El diari nord-americà The New York Times ja ha advertit sobre les conseqüències d'aquesta retallada de llibertats.

Raphael Minder publica aquesta setmana un article on posa en dubte que a Espanya s'estigui respectant aquest dret fonamental. “Sigui per llei o per intimidació, Espanya s'ha convertit en un país on els riscos de llibertat expressió han anat augmentant de manera silenciosa en els últims anys”, escriu. A banda dels casos més recents, el periodista ha recordat també els titellaires bascos perseguits fa uns anys per incitació al terrorisme o el fet que la fira d’exposició que ha censurat enguany l'obra a ARCO hagués exposat altres peces -com el Sempre Franco, al 2012- sense cap polèmica.



Minder parla també de la coneguda com llei mordassa a Espanya, que prohibeix -entre altres coses- gravar la policia i restringeix el dret de manifestació al carrer. També fa al·lusió a la persecució judicial a Espanya de líders independentistes, apuntant al recent exili de l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel.