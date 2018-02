La Falange, al darrere dels ultres russos que han causat el terror al País Basc?

23 de febrer de 2018, 21.11 h





En cambio yo, Aragone ... mo, queria decir , Araya E, las pajas no me las hago mentales. Pillo el consolador XXXXXXXL del putón de mi madre, i me lo intruzco por el ano, me lo vuelvo a sacar, lo vuelvo a introducir y asin hasta que me corro.



Bueno, claro, eso solo cuando se me calman un poco las ALMORRANAS GORDAS COMO PELOTAS DE ping-pong-ping-pong-ping-pong-ping-pong-ping-pong-ping-pong que cierran hherméticamente la entrada de mi ano.