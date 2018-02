Avui fa 37 anys que Pérez de los Cobos es va presentar uniformat a la Guardia Civil per defensar el cop d'Estat #23F

Última actualització Divendres, 23 de febrer de 2018 18:00 h

Just el dia que es fa públic que l'ascendiran de Coronel a General

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Avui és 23 de febrer. Sovint, per aquesta data, apareixen notícies que recorden o fan referència al cop d'Estat fallin de Antonio Tejero aquell mes del 1981. Però és que justament avui s'ha conegut que Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil i diplomat de l'Estat Major serà ascendit, 37 anys després que anés a recolzar, uniformat, el cop d'Estat.

Segons ha publicat avui 23 de febrer el diari El Mundo i que ha recollit Rac1, Diego Pérez de los Cobos serà ascendit en el rang de la Guardia Civil i passarà de coronel a general de la comandància de l'Institut Armat de Madrid, amb 4.000 agents a càrrec seu. Per tant, deixarà el càrrec que ocupa a la Secretaria d'Estat de Seguretat. Entre les funcions que té ara, hi ha la coordinació dels Mossos per l'aplicació del 155. En qüestió de deu dies es farà el relleu.

Ja té nassos, per dir-ho suaument, que la notícia s'hagi fet pública avui, just 37 anys després que un jove Pérez de los Cobos, uniformat amb el vestit de La Falange es presentés a la caserna de la Guardia Civil per a oferir-se voluntari per a defensar el cop d'Estat fallit de Antonio Tejero. Aquest personatge és el que ara està al capdavant dels Mossos i que porta la investigació de l'actuació del cos català durant l'1-O.

Notícies relacionades