[Vídeo] Roger Torrent fa emprenyar la plana major judicial en un acte al Col·legi d'Advocats

La reacció ha estat immediata, tot i que tot el discurs de Torrent ha estat dur contra les instàncies judicials espanyoles. Però no han aguantat més i s'han aixecat i han marxat, amb tota la mala educació i prepotència possibles, en el moment en què Torrent ha afirmat, sense pèls a la llengua, que a l'Estat espanyol hi ha "presos polítics" a la garjola per "delictes inexistents" de sedició i rebel·lió. Sense deixar-lo acabar, alguns magistrats i advocats han marxat de manera ostentosa mostrant el com d'enfadats estaven. D'altra banda, un fort aplaudiment ha volgut donar suport al discurs i la valentia de Torrent.

Qui ha marxat?

Els que no han aguantat el xàfec han estat el fiscal en cap de Catalunya, Francisco Bañeras; la fiscal en cap de Barcelona, Concha Talón; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Barrientos i l'exdegà Eugeni Gay. També les diputades de l'ICAB Júlia Herrero i Carmen Valenzuela,

Aquí el moment que ha emès en directe el 3/24: