Així d'infame és Anna Gabriel segons la caverna després d'analitzar la seva signatura

Per acabar, l'"experta" consultada per l'ABC no deixa passar l'oportunitat de parlar del "perfil grafològic" que va fer en aquest mateix diari sobre Carles Puigdemont -on l'acusava de tenir "confusionisme mental i idees irrealitzables"- per atribuir-li a Gabriel una qualitat que també va atribuir al president: "preocupacions de tipus econòmic" i "interessos materials forts".





Segons aquesta suposada "experta", Gabriel comparteix amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, "el sentiment de superioritat i els desitjos de poder". Només analitzant la lletra de la cupaire, Sánchez s'atreveix a comparar-les per "la imatge social que presenten davant els altres". "La primera cuida al detall el seu aspecte convencional i adequat amb les normes, Gabriel desatendrà el seu aspecte indumentari i no pararà consideració a aquests assumptes superficials. Aquesta característica s'observa amb precisió en la manca de travesser en la lletra A majúscula", escriu. També fent una simple ullada a la A d'Anna, és capaç l'autora de l'article de "percebre l'orgull i els desitjos de sobresortir juntament amb un acusat desdeny pels altres". Un punt al final de la signatura li serveix per atribuir a l'exdiputada "desconfiança i cautela".I, per si encara no tenia suficient "anàlisi" l'"experta", afegeix: "Ocultarà les seves intencions, prepararà el terreny abans d'actuar. Juga amb el silenci; sabrà callar a temps. Té habilitat per influir en l'ànim dels altres. Manifestacions interessades i sentiments egocèntrics. Ho mostra l'oval de doble volta en l'a minúscula". Acusa, a més, Anna Gabriel de ser una "persona que tendeix a ascendir sense reparar en els mitjans emprats", tot "observant amb atenció" que la a minúscula del seu nom "es refugia en el final de la segona ena".