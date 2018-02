La contundent resposta d'Albert Pla a la censura de l'Estat

Última actualització Divendres, 23 de febrer de 2018 20:45 h

Una nova carta en que usa la ironia per denunciar la manca de drets i llibertats

Redacció| Hi ha tornat. Després d'enganyar, als voltants de l'1-O, tota la caverna mediàtica amb una carta irònica on suposadament criticava el procés independentista seguida d'un missatge on carregava contra els mitjans espanyols per publicar-li un "article mal escrit, ple de mentides i tonteries"; el cantautor Albert Pla es torna a mullar contra la repressió de l'Estat espanyol.

"Una cançó d'amor no ofèn mai ningú", ha dit amb l'humor àcid que el caracteritza per afegir que "podria dir 't'estimo', però aleshores m'acusarien de discriminador, racista, xenòfob, elitista, excloent, això seria un delicte d'odi per a la resta d'habitants del món". La seva solució, doncs, és escriure "'Estimo tothom'". "Però igual aleshores m'acusen d'assetjador. O potser alguns confonen el 't'estimo' amb un desig sexual... Ningú se'n ha adonat de quant d'odi conté la frase 'Us estimo molt'?", conclou.



Entre broma i broma, cal recordar que el mateix pla ha viscut l'amenaça de la censura amb cançons pròpies: 'Carta al rey', per exemple, va haver de convertir-se en 'Carta al rey Melchor'.

En una setmana marcada pels atacs a la llibertat d'expressió a Espanya -amb la condemna al raper Valtonyc o la censura d'obres a ARCO, entre altres- Pla ha tornat a fer ús de la seva fina ironia per denunciar la manca de drets i llibertats: ha escrit al diari 'Público' una "carta d'amor" demanant als lectors que componguin amb ell una cançó que no sigui "anticonstitucional, ni il·legal, ni anti patriòtica, que no sigui sediciosa, ni pel que ningú el pugui acusar de rebel·lió".