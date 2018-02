Desintoxicant la caverna: és cert que ERC ha cedit un diputat al PP?

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 10:05 h

L'estratègia ha consistit en el fet que la CUP tingui representació a totes les comissions

Gerard Sesé @gerardsese | Diferents mitjans de comunicació, la majoria de la caverna mediàtica espanyola, han elaborat una notícia que afirmava que "Esquerra ha cedit un diputat al PP" a la Diputació Permanent perquè hi tingui representació. Un titular cridar i agosarat amb l'única intenció de deformar la realitat i crispar i dividir l'independentisme. Què ha passat realment, doncs?

Manipulació de la infromació en un titular cridaner

Primer de tot, el gest de cedir un diputat a la Diputació Permanent (qui gestiona el Parlament en períodes de vacances o quan es dissol la cambra) no només ha estat per part dels Republicans: també els socialistes han renunciat a un diputat perquè CUP i PPC hi puguin ser. Com s'explica?

El grup parlamentari d'ERC ha renunciat a un diputat a la Diputació Permanent i el de PSC-Units a un altre a les comissions perquè els integrants del grup mixt, CUP i PPC, puguin tenir un representant cadascú. La Diputació Permanent té per reglament 23 diputats i la presideix sempre el president de la Cambra. La Junta de Portaveus d'aquest divendres ha acordat que es distribueixin de la següent manera: 6 de Cs, 6 de JxCAT, 5 d'ERC, 3 del PSC, 1 de CatECP i 2 del grup mixt –un del PPC i un de la CUP. En el cas de les comissions, s'ha acordat que estiguin integrades per 21 membres com en la darrera legislatura repartits entre 6 de Cs, 5 de JxCAT, 5 d'ERC, 2 del PSC, 1 de CatECP i 2 del grup mixt –un del subgrup de la CUP i un del subgrup del PPC. Des del PPC, Santi Rodríguez ha agraït als dos grups aquesta renúncia per garantir que els dos subgrups de la cambra hi puguin ser a totes les comissions i a la Diputació Permanent.

La intenció d'ERC, donar visibilitat a la CUP

El PP i la CUP comparteixen Grup Mixt al Parlament. Quan ERC ha cedit 1 escó a la Diputació Permanent i el donava al Grup Mixt això s'ha traduït que aquest sempre tindrà 2 membres. Si bé és cert que el de la CUP ja estava garantit i amb el gest el PP entra quan no li tocava, el gest garanteix a totes les comissions de 21 membres que el Grup Mixt tingui dos representants, quan només n'havia de ser 1 i es repartiria entre PP i CUP. Ara, la CUP tindrà presència a totes les comissions. Els republicans han perdut un vot sobre els 23 possibles perquè la CUP el guanyi en diversos òrgans de 21 membres i la majoria independentista es manté sempre.

