Xavier Sala-i-Martín triomfa a la xarxa enumerant els ridiculs de la #MarcaEspaña dels últims dies

24 de febrer de 2018, 13.43 h

És el decàleg de la màfia espaÑata. Deu punts obligats, insubstituïbles, d´obligat compliment pels Ñ´s. No es donen compte de que són el substracte més baix del continent europeu.

Per aquests mals tenen un remei, ser incultes. Així no poden al.legar de què en tenien coneixement.

"El reino del No, i que nunca deberia haber existido". Un error de la evolución humana.