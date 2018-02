Colau plantarà Felip VI a la seves rebudes oficials però sí anirà al sopar

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 12:15 h

Òmnium crida a rebre el monarca amb una "gran cassolada"

ACN Barcelona .- Colau plantarà Felip VI a la seves rebudes oficials pel Mobile World Congres de diumenge i dilluns. L'alcaldessa sí assistirà al sopar de benvinguda al MWC i a la inauguració del congrés. Paral·lelament, Òmnium convoca la proposta "per haver donat suport a la repressió policial contra votants pacífics l'1-O".

Òmnium Cultural ha fet una crida a rebre aquest diumenge Felip VI amb una "gran cassolada" a les 21.00 hores. El monarca visita Catalunya per primera vegada des de la manifestació contra els atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 26 d'agost. El motiu és el sopar oficial d'inauguració del Mobile World Congress (MWC), que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana. "Rebem-lo fent una gran cassolada per haver donat suport a la repressió policial contra votants pacífics l'1-O", assegurat Òmnium a través d'un missatge difós a les xarxes socials en referència al discurs que Felip VI va fer el 3 d'octubre. En els últims dies, la proposta d'una cassolada per rebre Felip VI ja s'havia fet sentit a les xarxes i l'havia proposta l'exdiputat de la CUP David Fernández.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantarà Felip VI en les rebudes oficials al monarca previstes per diumenge i dilluns amb motiu del Mobile World Congress (MWC), segons han confirmat a l'ACN fonts de l'Ajuntament de Barcelona. Colau no assistirà a la rebuda oficial, però sí al sopar de benvinguda que se celebrarà aquest diumenge al vespre al Palau de la Música i a la inauguració del congrés. L'alcaldessa assistirà a aquests dos actes "per mostrar el clar suport institucional i com a ciutat amfitriona de l'esdeveniment".