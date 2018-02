[Vídeo] Serrat està ''angoixat'' per la falta de Govern a Catalunya

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 13:05 h

Així ho explica a la Ràdio Nacional Argentina

Gerard Sesé @gerardsese | El cantant Joan Manel Serrat és de gira per Argentina. Ahir a la nit (hora catalana) va concedir una entrevista a la Radio Nacional Argentina. Del prop d'una hora que dura, ben bé la meitat el presentador li pregunta per Catalunya i les seves relacions amb Espanya i també per Messi i el Barça. El cantautor diu que es viu "molt angoixat" i que "està preocupat" sense investidura i Govern.

Malgrat estar a Argentia de gira, el cantant Joan Manel Serrat, que s'ha posicionat obertament contra la independència de Catalunya, ha assegurat en una entrevista a Radio Nacional Argentina que es viu "molt angoixat" a Catalunya des que "no hi ha Govern", tot i que també ha fet riure "no sé si així es viu millor". També diu que "és preocupant" que la gent s'acostumi a aquesta situació: "Quan l'ànima i el cos s'acostumen a alguna cosa és un pèssim senyal".

També ha explicat que tot acaba sent un "problema de diners" i que ara a Catalunya el procés és "el monotema" i que la gent no es preocupa per altres coses. També ha dit que ja no hi ha grisos i que tot és blanc o negre, motiu pel qual ell ha rebut critiques. També ha explicat que és molt fàcil manipular els sentiments "és golós i llaminer" però també ha avisat que així com existeix un nacionalisme català o escocès també hi ha d'espanyol o d'anglès.





Què voleu que us digui, fa pena que JM Serrat usi l'expressió de Cs: "A Catalunya només hi ha monotema". Ara, molt angoixat no el veig a Argentina tot i dir: "no tenir Govern és angoixant i preocupant". Entrevista ahir a la nit a @NacionalAM870 +info https://t.co/btBSCRaTgm pic.twitter.com/r9iUdUsUKk — Gerard Sesé (@gerardsese) 24 de febrer de 2018

