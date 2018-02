Aficionats del Manchester City es mobilitzen per omplir de groc les grades a la final de demà

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 14:30 h

Volen mostrar, així, suport al seu entrenador, Pep Guardiola, sancionat per la Fedeació Anglesa de Futbol per dur el llacet

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La sanció a Pep Guardiola per part de la Federació Anglesa encara no s'ha fet pública (segurament molt minisa i simbòlica i duta a terme per acontentar les pressions espanyoles). Malgrat això, ja ha generat més suports que abans, típic efecte de la censura i prohibició: els aficionats del Manchester volen omplir de groc el camp a la funal que jufga demà l'equip entrenat pel català.

The @FA don’t like this, so what ever you do don’t RT this pic.twitter.com/vQqLqHm96e — Cornish Blue (@1cornishblue) 23 de febrer de 2018

Yellow Ribbon for Pep Guardiola & Free Catalonia T-shirt https://t.co/HmYJwR3vVh… Catalunya Independence support. pic.twitter.com/F4E8Rxa4Q1 — Daragh Egalitarian (@DaraghEagles) 24 de febrer de 2018

Might be too late to get yellow ribbons but why not make Wembley yellow?



Now what have City fans got that's yellow pic.twitter.com/oDDuIrcPmo — Thegingerwigmcfc (@thegingerwig) 23 de febrer de 2018

#MCFC have been allowed to decorate their own Wembley dressing room. Here's what they did.https://t.co/ekxKQzOykZ — Stuart Brennan (@StuBrennanMEN) 24 de febrer de 2018

Please Please as many people as possible wear these Ribbons to show our support to Pep. pic.twitter.com/UdYgLhyRHY — Kevin Parker (@KevinP184) 23 de febrer de 2018

Segons informen diferents mitjans, l'efecte de la sanció (segurament imposada per les pressions de la diplomàcia espanyola) han generat l'efecte contrari. Ara és parla més del llacet groc, del seu simbolisme i de la situació d'Espanya amb els ostatges polítics.Tot i que no es coneix la sanció a Guardiola, que encara pot recórrer, els aficionats del Manchester City s'estan organitzant per a mostrar-li el seu suport i omplir de groc les grades de la final que disputarà demà contra l'Arsenal de la Carabo CUP a l'estadi de Wembley.A través de les xarxes socials s'ha iniciat una crida perquè el color groc estigui més present que mai a la final. Els seguidors 'citizens' ja s'estan organitzant i voldran, així, també desafiar la Federació anglesa per la censura contra el seu entrenador.