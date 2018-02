La reina Letizia es passa de frenada injectant-se àcid hialurònic a la cara

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 17:00 h

Apareix a la fira ARCO amb els pòmuls molt inflats

Redacció | La fira d'art ARCO, que s'ha fet famosa per haver censurat una obra on s'afirmava que Espanya té presos polítics, ha tornat a ser notícia, en aquesta ocasió, jutament, per un altre tipus d'obra d'art: la cara de la reina Letizia Ortiz, dona de Felipe VI. La Reina va aparèixer a la inauguració amb la cara inflada fruit de la seva obsessió per l'estètica: s'havia injectat a l'àcid hialurònic que modela les seves galtes i elimina les seves arrugues.

Dijous a la nit, els reis d'Espanya van fer acte de presència a la polèmica exposició d'art a ARCO. La presència de la Reina Letizia va eclipsar-ho tot, segurament com ella volia, ja que lluïa un vestit vermell de principi a fi (a l'estil del famós anunci: "Hola, soy tu menstruación), amb unes botes altes de taló (uns 7 cm) i un pentinat recollit.

Diferents mitjans espanyols, com El Mundo, i també la premsa del cor espanyola, s'han fet ressò de com d'inflada tenia la cara la reina. Hi va haver qui va pensar que havia tornat a operar-se el nas, però no, segons el mitjà citat, experts en medicina estètica apunten que el que s'ha fet és un "farciment de pòmuls recent que empetiteix el seu nas". No es tractaria del botox, que els mateixos experts afirmen que el porta injectat al front i les celles, sinó a l'àcid hialurònic, amb un resultat, en general, fantàstic però que requereix un mínim temps perquè no es vegi inflat. La mirada i la cara amb què es passejava la reina era, per tant, exageradament artificial i passat de voltes amb les ingerències químiques a la naturalesa humana.

