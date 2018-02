Diputats de JxCat i el col·lectiu Drets exigeixen la dimissió de la degana del Col·legi de l'Advocacia

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 18:10 h

Un dels advocats que va plantar Torrent diu que amb el seu discurs va "insultar els jutges a la seva cara"

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Arran de la plantada aquest divendres del president del Parlament, Roger Torrent, per part de membres del món jurídic català, diputats de Junts per Catalunya han exigit la dimissió de la degana del Col·legi de l'Advocacia, Maria Eugènia Gay. El diputat Quim Torra ha reclamat a través del seu compte de Twitter la "dimissió immediata" de la degana, i la portaveu del partit, Elsa Artadi, també s'ha afegit a la petició a través de les xarxes i ha criticat el "menyspreu per les institucions catalanes i l'enorme manca d'humanitat". Des del col·lectiu de juristes Drets han manifestat que se senten "avergonyits" amb els membres de la junta de l'ICAB i s'han mostrat a l'espera de "dimissions". D'altra banda, l'advocat José Maria Fuster Fabra, una de les personalitats que va marxar en sentir les paraules de Torrent, ha dit en declaracions a TV3 que el president del Parlament "va insultar els jutges a la seva cara".

Imatge general del president del Parlament, Roger Torrent, i la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes drets, icab, jxcat, roger torrent

Segons Fuster Fabra, el que va molestar als jutges no va ser només la referència als "presos polítics", sinó "parlar de delictes que no s'han comès", fet que es va interpretar com una acusació de "prevaricació".

Per part de la CUP també han sortit veus exigint la dimissió de la degana. Ha estat el cas d'Eduardo Cáliz, nou membre del Secretariat Nacional, que s'ha afegit a la demanda. També el regidor del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Raimond Blasi. "Per primer cop estic d'acord amb el Blasi", ha afirmat el membre de la CUP al seu compte de Twitter.

Maria Eugènia Gay va ser una de les cares visibles que va deixar el seu lloc mentre Torrent pronunciava el seu discurs, i fora de micròfon es sentir com li deia "si us plau president no era la idea, l'ha feta bona, moltes gràcies".