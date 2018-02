[Vídeo] Joan Queralt esclata contra un tertulià unionista i el deixa en evidència en directe al Més324

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 19:05 h

"Però digui'm, quina llei prohibeix que Puigdemont pugui ser investit president, quina?"

8 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ahir, durant la tertúlia del programa d'anàlisi i debat polític de les nits de la televisió pública catalana el Més324 presentat per Xavier Grasset, hi va haver un moment que el jurista i publicista Joan Queralt no va poder més i va esclatar contra l'empresari unionista Alejandro López Fonta.

Durant el debat, Alejandro López Fonta va intentar defensar, per una banda, l'actitud dels juristes que es van aixecar amb el discurs de Roger Torrent a l'ICAB, també que hi hagi presó preventiva pels ostatges que manté Espanya a Madrid pel procés i, també, que la investidura de Carles Puigdemont no es podia dur a terme perquè era il·legal.

Llavors, va ser quan Joan Queralt va saltar i no va aguantar més: "Digui'm vostè o que algú em digui quin article, quina llei, on diu que Carles Puigdemont no pot ser investit". La resposta de López Fonta va ser que, després de titubejar "la llei és interpretable". Llavors, Queralt, va exclamar: "no es pot interpretar res si no hi ha cap llei que ho digui".

Aquí el moment: