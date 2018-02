Torrent no afluixa: plantarà Felip VI a la rebuda oficial del MWC

Última actualització Dissabte, 24 de febrer de 2018 20:05 h

El motiu? "No ha dedicat ni una paraula" als ferits de l'1-O"

ACN Barcelona .- El president del Parlament, Roger Torrent, també plantarà Felip VI a la rebuda oficial del sopar del Mobile World Congress (MWC), segons han confirmat fonts de la presidència de la cambra catalana. Torrent sí assistirà al sopar posterior i ha parlat d'aquesta posició amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El president de la cambra catalana argumenta aquesta decisió perquè el cap d'Estat no ha dedicat "ni una sola paraula" als ferits de l'1-O per l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil i perquè, en el seu discurs del 3 d'octubre, va "emparar" l'actuació del govern espanyol i no va apostar "en cap cas per la política com a via per a resoldre els conflictes polítics".

Tot i que no participarà a la rebuda oficial al rei Felip VI, Torrent sí que assistirà al sopar posterior per mantenir el seu "compromís" amb el Mobile, "esdeveniment clau per a la dinamització del teixit econòmic i social del país". No participarà, en canvi, "del protocol de la casa reial". El president de la cambra visitarà els estands de la fira la setmana que ve.

Fonts de la presidència del Parlament han assegurat que Torrent és "absolutament conscient" del seu paper institucional, "que sempre exerceix amb totes les conseqüències". Però argumenten la decisió en el fet que el monarca "no ha dedicat ni una sola paraula al miler de ferits de l'1 d'octubre" i en el contingut del discurs que va fer el 3 d'octubre.

Les mateixes fonts han indicat que Torrent ha parlat sobre aquesta posició amb l'alcaldessa de Barcelona, amb qui "han coincidit que era la més adequada en la situació actual i una manera d'expressar conjuntament el compromís amb el Mobile".

De fet, Colau ha anunciat aquest dissabte al migdia que no assistirà a les rebudes oficials a Felip VI de diumenge i dilluns, tot i que sí participarà al sopar de benvinguda. "Ara mateix no pertoca per responsabilitat institucional davant de les milers de persones que van patir càrregues policials duríssimes i arbitràries a 27 escoles de la nostra ciutat l'1-O", ha dit Colau, que ha retret al monarca la seva "zero empatia" amb aquests lesionats.

Per part de la Generalitat, el secretari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Jordi Puigneró, ja va anunciar dimarts a través de Twitter que no assistirà a la inauguració del Mobile com a protesta per la presència del rei Felip VI. I aquest dissabte, el secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria, i el secretari d'Empresa, Joan Aregio, han declinat assistir al sopar oficial perquè no hi podran ser ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras per l'aplicació del 155. Així ho han transmès per carta al director general del MWC.

