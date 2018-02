ACN Barcelona .- El cònsol honorari de Finlàndia a Barcelona, Albert Ginjaume, ha estat destituït a petició del govern espanyol. La destitució, avançada per 'El Nacional' i confirmada per l’ACN de fonts del ministeri d'exteriors finlandès, s'ha produït arran d'una sol·licitud del govern espanyol en la qual demanava la destitució del cònsol perquè "està actuant d’una manera inapropiada per al seu càrrec". Segons ha pogut saber l'ACN, el ministeri d’afers exteriors finlandès ha sol·licitat més informació sobre aquesta petició al govern espanyol, però encara no ha rebut cap resposta. Segons ‘El Nacional’, la destitució de Ginjaume estaria relacionada amb el fet que va convidar la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, a un dinar amb cònsols acreditats a Barcelona. El ministeri d'afers exteriors espanyol no va veure amb bons ulls, segons 'El Nacional', que s'hi convidés l'alcaldessa d'un municipi que forma part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).