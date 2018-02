Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 10:30 h

Els juristes consideren que "les situacions de presó provisional" dels dirigents sobiranistes "estan tan dèbilment fonamentades que no permeten sol·licitar una euroordre ni demanar una extradició"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El col·lectiu Drets ha contestat al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que "parlar de presos polítics és encertat i descriu correctament la realitat". Amb aquestes paraules els juristes han respost al CGPJ, que aquest dissabte ha considerat que el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va fer una "desqualificació molt greu" de la funció judicial en parlar amb aquests termes durant l'acte al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Segons Drets, "les situacions de presó provisional" dels dirigents sobiranistes estan tan dèbilment fonamentades que no permeten sol·licitar una euroordre ni demanar una extradició" i ha recordat que "han estat criticades per organitzacions internacionals independents com Amnistia Internacional".

El col·lectiu Drets ha recordat que "en un estat social i democràtic de dret no hi ha llibertat ni democràcia si es fonamenten resolucions judicials en relats fàctics parcials i interpretacions esbiaixades de la llei, quan les mateixes es refereixen a aquells que representen idees polítiques dissidents". A més ha subratllat que "sotmetre les resolucions judicials a crítica" forma part de la llibertat d'expressió".

En aquest sentit, ha lamentat que el CGPJ "no hagi sentit la necessitat de defensar la independència judicial, la separació de poders i l'Estat de Dret quan, per exemple, des del Govern de l'Estat s'han reconegut trucades als magistrats del Tribunal Constitucional abans de decisions d'especial transcendència".

Per tot plegat, el col·lectiu Drets ha alertat que el comunicat del CGPJ "pot ser interpretat com un intent de coaccionar l'exercici dels drets fonamentals i, per tant, reclama prudència en les seves manifestacions".

Notícies relacionades