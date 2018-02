[Vídeo] Iceta la pífia en directe a La Sexta Noche i deixa entreveure que el federalisme és ciència-ficció

Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 11:30 h

"Si a Star Trek ja es parla d'unió federal de planetes, és que el federalisme té futur i ha de ser possible"

Gerard Sesé @gerardsese | Miquel Iceta va anar ahir a Madrid per a ser entrevistat a La Sexta Noche. L'entrevista va tenir una primera part més convencional, amb preguntes sobre l'actualitat política, com no podia ser d'una altra manera, i una segona part ben diferent on el guió, les intervencions i el mateix presentador van oferir un massatge descarat al polític català.

I fruit d'aquesta relaxació amb preguntes sobre la seva condició d'homosexual, els seus famosos balls, preguntes sobre els seus pares, fotografies d'ell de petit... Iceta ha ficat la pota fins al fons i ha demostrat i dit a tota Espanya en directe que la tercera via per a Catalunya és cosa de ciència ficció. En un moment concret, el presentador recordava que el socialista és molt fan de la sèrie Star Trek. Era l'excusa perquè el programa li oferís a Iceta un vídeo a l'estil APM (però molt més fluix, dolent i mancant de ritme i humor) on mesclava declaracions del convidat amb imatges de la sèrie. És llavors quan Iceta, amb tota la tranquil·litat del món, va afirmar: "I miri, si a Star Trek ja es parla d'unió federal de planetes, és que el federalisme té futur i ha de ser possible". És això mateix, la tercera via a Catalunya, és ciència-ficció o, si volem anar més lluny, una sèrie vella, passada de moda i antiquada, que va començar en blanc i negre i que ara ja només és per a nostàlgics.