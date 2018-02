[Vídeo] Un exfiscal de l'Audiència Nacional ultraunionista destapa les vergonyes de la justícia espanyola

Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 13:30 h

Descriu al detall com la manca de separació de poders a Espanya

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Eduardo Fungairiño va ser fiscal en cap de l'Audiència Nacional espanyola durant l'època més radical contra el moviment independentista basc i va ser l'encarregat de perseguir amb mà dura ETA. Segurament, fruit de tot plegat, l'ara funcionari al Tribunal Suprem (li queden 3 mesos per a jubilar-se) afirma que "els partits nacionalistes s'haurien de prohibir" i que la presó "no serveix per a reincidir un individu a la societat sinó per a castigar-lo".

Però tots aquests titulars cridaners amb els quals El Español ha presentat l'entrevista, s'hi amaga el més important. Una figura tan representativa de la bel·ligerància de l'Estat contra els moviments independentistes, especialment el basc, afirmi i expliqui com de podrit està el sistema judicial espanyol per la manca de poders entre el Gobierno i la cúpula judicial.



Eduardo Fungairiño ho explica de manera molt senzilla:

1- S'ha de despolititzar la justícia: s'ha de canviar de principi a fi el sistema de renovació i nomenament dels membres del CGPJ. Els vocals del PP només nomenats se'n van a la seu de Gènova a rebre instruccions i els del PSOE igual.

2- Hi ha una falta d'independència del Fiscal General de l'Estat perquè el Gobierno el pot cessar. Això fa que no sigui independent. El fiscal general de l'estat hauria de tenir una seguretat jurídica i una activitat més llarga als períodes electorals, amb "vocació de continuïtat" i recorda que amb el PP hi ha hagut 4 fiscals generals. Recorda que dos van ser cessats per discrepàncies amb el Gobierno i "això no és bo".

3- Desjdicialitzar la política: qualsevol acció política no es pot portar a una querella o demanda judicial. La política té el seu camp de joc.





Notícies relacionades