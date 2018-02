Puigdemont: ''Felipe VI serà benvingut a la República catalana quan demani perdó"

Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 12:20 h

En referència al paper del monarca "inconstitucional" del passat octubre

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El candidat de JxCat, Carles Puigdemont, cessat de la presidència en aplicació de l'article 155, ha assegurat aquest diumenge que Felip VI serà "benvingut a la República de Catalunya com a màxima autoritat d'Espanya quan demani perdó pel seu paper inconstitucional el passat mes d'octubre". Puigdemont ho ha dit a través de Twitter el mateix dia que el monarca presidirà el sopar de benvinguda del Mobile World Congress (MWC). El president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantaran Felip VI en la rebuda oficial al monarca pel seu paper després de l'1-O, tot i que sí assistiran al sopar posterior que se celebrarà al Palau de la Música Catalana.

Per part de la Generalitat, el secretari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Jordi Puigneró, ja va anunciar dimarts a través de Twitter que no assistirà a la inauguració del Mobile com a protesta per la presència del rei Felip VI. I aquest dissabte, el secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria, i el secretari d'Empresa, Joan Aregio, han declinat assistir al sopar oficial perquè no hi podran ser ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras per l'aplicació del 155.





El Rei Felip VI serà benvingut a la República de Catalunya com a màxima autoritat d'Espanya quan demani perdó pel seu paper inconstitucional el passat mes d'octubre #MWC2018 — Carles Puigdemont (@KRLS) 25 de febrer de 2018

Notícies relacionades