[Vídeo] L'emotiu discurs de Txarango a Madrid sobre el procés i els presos que fa posar els pels de punta

Això vindria ser molt resumit el discurs, carregat d'emoció, èpica i determinació d'Alguer Miquel, el cantant del grup, que va recordar la censura a l'art de l'Estat, les condemnes a artistes, la manca de llibertat d'expressió i els presos polítics. Tot plegat, abans de cantar la cançó que va fer el grup, amb col·laboració d'altres artistes, per al referèndum de l'1-O.

Aquest és el discurs que va oferir Txarango al seu concert a Madrid. Un discurs integrador, que pretenia explica al públic madrileny que el procés no és identitari, que l'1-O només es volia preguntar als catalans quin camí decidien emprendre de cara al seu futur, que els anhels de llibertat de Catalunya no és un tema només de banderes sinó de democràcia i que els catalans volen acabar amb una monarquia espanyola i un Estat "feixista i corrupte" i que esperen que el poble espanyol també abraci aquesta lluita.

COMENTARIS

#1 VISCA CATALUNYA LLIURE cambrils del pyrineu cambrils del pyrineu 25 de febrer de 2018, 16.22 h Han estat prou valents, però a part d'anar de democràcies, democràcia, han negat absolutament el dret als catalans a ser qui som i mentit convenientment, sobre els nostres legitimes desitjos de recuperar la independència, acabar amb l'ocupació que dura 300 anys, així que la nota seria entre 0 i 10 punts, un 5,nedar i guardar la roba, defineix aquest acte perfectament.

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal