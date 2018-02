I seguim: Alcoberro diu que Felip VI és ''persona non grata'' a Catalunya

Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 16:00 h

El vicepresident de l'ANC reclama un govern que recuperi la legitimitat anterior al 155 i "pugui tirar endavant" la república

ACN Barcelona .- El vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, ha afirmat que el rei Felip VI és "persona non grata" per a l'entitat. En declaracions als mitjans en el marc de l'Assemblea General Ordinària, Alcoberro ha dit que no pot saludar la visita de Felip VI aquest diumenge a Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC) "perquè no és una visita per venir a dialogar o negociar amb la societat catalana sinó que justament ve a mantenir una situació injusta que suposa la suspensió de l'autogovern, l'empresonament i l'exili de l'autogovern". D'altra banda, ha dit que l'entitat reclama un govern que recuperi la legitimitat anterior al 155 i que "pugui tirar endavant" la república. Alcoberro s'ha mostrat partidari d'assolir "un govern que funcioni però també un govern republicà que tiri endavant el que va ser aprovat en referèndum".

Alcoberro ha dit que l'AGO se celebra en una situació "excepcional" i que per això ha definit un full de ruta "per avançar cap a la república que es va aprovar en referèndum". Ha reconegut que el moment és difícil perquè hi ha "presos, exiliats i altres en llibertat i altres persones en llibertat sota fiança" i això "ha fet més difícil l'entesa entre els partits independentistes". En aquest sentit, ha apostat per "restituir al màxim" el govern anterior però ha afegit que han de ser les forces polítiques les que "trobin el disseny de consens perquè pugui funcionar".

Alcoberro ha declarat que davant d'aquesta situació, el full de ruta no és senzill i aborda diferents perspectives, com la internacional, la judicial i la mobilització, per tal d'encara una etapa "complexa".

