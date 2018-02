Les amenaces del Gobierno sobre la continuïtat del MWC a Barcelona duren pocs minuts

Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 17:05 h

Carlos Grau nega que la polèmica per la plantada a Felip VI afecti el MWC

ACN Barcelona .- El govern espanyol ha titllat "d'irresponsable i sectària" la plantada anunciada pel president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a Felip VI durant la rebuda oficial al monarca amb motiu del sopar de benvinguda del Mobile World Congress (MWC) que se celebrarà aquest diumenge. A més, tres càrrecs de la Generalitat no assistiran ni a la rebuda oficial ni al sopar. Fonts de l'executiu espanyol han advertit que aquesta plantada, "injusta i mesquina", "posa en risc que Barcelona pugui seguir acollint en el futur un esdeveniment global de tanta importància". Les mateixes fonts avisen que Barcelona "s'hi juga molt aquests dies" i que caldria estar "tots units i treballant junts" per garantir la permanència del Mobile.



Carlos Grau, director general de la fundació Mobile World Capital Barcelona, ha negat aquest diumenge que el Mobile World Congress es pugui ressentir de la polèmica entorn la plantada que algunes autoritats faran al rei Felip VI al sopar inaugural. "No ens afecta", ha afirmat en declaracions als mitjans durant el Mobile Lunch d'aquest migdia, assegurant que constata "complicitat" entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol per fidelitzar el congrés a la capital catalana i aconseguir que l'edició que comença demà dilluns sigui "la millor de la història". En aquest sentit, Grau ha assegurat que la ciutat i Catalunya "s'hi juguen molt" i ha destacat el "compromís ferm" de GSMA per mantenir el MWC aquí fins el 2023 com a mínim, alhora que ha reclamat que aquesta vinculació es pugui prorrogar durant més anys.

