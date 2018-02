Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 19:00 h

Assegura que a l'espanyola "se li ha anat l'olla"

Gerard Sesé @gerardsese | El cantant sabadellenc Josep Sergi Capdevila, que ha fet carrera artística sota el nom de Sergio Dalma, ha contestat en una entrevista les preguntes sobre l'espantosa i esperpèntica lletra que va elaborar Marta Sánchez sobre l'himne espanyol i que alguns polítics ultra unionistes espanyols han abraçat i elogiat. Això és el que va dir.

En una entrevsta a el diari El Correo recollida per 20 Minutos, Sergio Dalma ha criticat amb ironia l'himne espanyol que Marta Sánchez va cantar dissabte passat en finalitzar el seu concert al Teatre de la Zarzuela.



El cantant ha assegurat que no hi havia cap necessitat de fer una cosa així tenint en compte "el moment tan delicat en el que estem en temes de nacionalisme". Per acabar afegint: "amb tots els respectes, se li ha anat l'olla".



A més, el sabadellnc va fefr broma i tot i va explicar que després d'escoltar la versió de la cantant madrilenya, va pensar en compondre una versió de l'himne català: "ara hauríem de fer una versió roquera d'Els Segadors".



"Amb aquestes coses cal anar amb molt de compte perquè amb alguna cosa així es parla de tot menys de música", a dit,. No obstant això, ha conclòs que, si el que volia la cantant era publicitat, "l'ha aconseguit".