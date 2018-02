[Vídeo] Els Mossos tallen la Via Laietana i carreguen contra algun manifestant que feia la cassolada

Última actualització Diumenge, 25 de febrer de 2018 18:05 h

Els CDRs han fet una convocatòria oficial

Gerard Sesé @gerardsese | Felipe VI ha vingut a Barcelona per primera vegada després de l'1-O i no serà una visita ni còmode ni plàcida. De moment, el president del Parlament, càrrecs del govern, l'alcaldessa de Barcelona i altres autoritats, ja han avisat que no el rebrien. A més els Comitès en Defensa de la República (CDRs) han convocat una cassolada per mostrar, tal com ha dit l'Assemblea avui, que el rei és una persona non grata a Catalunya.

A poc a poc, la congregació de persones a Via Laietana ha anat creixent i els Mossos, intervinguts i sota control del 155, han hagut de tallar la Via Laietana. Ho han fet des de dalt de tot on s'uneix amb la plaça Urquinaoina i a mig carrer, un cop passat el trencant a l'esquerra on hi queda el Palau de la Música on anirà el mateix Felipe VI.

Tal com es pot veure als vídeos d'Anonimous Catalunya, queda tot un tram tallat perquè el monarca s'estalviï els crits i la cassolada convocada pels CDRs i animada per l'Assemblea. De fet, avui mateix, el seu vicepresident, Agustí Alcoberro ha dit que Felip VI és "persona non grata" a Catalunya.

Alguna càrrega dels Mossos ja s'ha produït

Tal com es pot veure al vídeo, hi ha hagut moments de tensió quan els Mossos feien fora els manifestants, amb algun cop i, segons el perfil d'Anonimous Catalunya, haurien carregat contra algun manifestant que no s'avenia a moure's.





Via Laietana en aquest moment pic.twitter.com/prpX0hHWga — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) 25 de febrer de 2018

