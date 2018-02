[Vídeo] El narrador d'esports de TVE juga a l'engany amb el llacet groc: ''és una campanya contra el càncer''

Però no ha estat l'única manipulació de la nit. La Cadena 4, privada, ha titulat a peu de pantalla el següent missatge, quan connectava amb les cassolades en contra de la presència de Felipe VI a Catalunya: "caceroladas y concentraciones de apoyo al rei". Tot un exemple de manipulació aberrant:

El periodista espanyol, amb tota la mala fe del món, ha mesclat els conceptes per a difamar i tergiversar la veritable raó del llacet groc que duu guardiola: denunciar que a l'Estat espanyol hi ha presos polítics.

Des de la televisió pública espanyola, però, han jugat a l'engany vilment. Juan Carlos Rivero s'ha fixat només en un dels dos símbols que Guardiola lluïa avui. Del llacet groc, ni un esment. Sí que ha parlat d'un petit ninot d'una campanya contra el càncer de pròstata que, a més, l'entrenador de l'Arsenal no el portava. Amb les paraules del periodista semblava que, a més, el llacet groc fos també per aquesta mateixa raó, jugant a l'ambigüitat.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no ha fet cas a les amenaces de sanció de la Federació Anglesa de Futbol i ha lluït el llacet groc a la final contra l'Arsenal.

