SCC intentarà omplir els carrers de Madrid amb senyeres el 17-M

La plataforma ha convocat una manifestació a favor de la unitat d'Espanya i també a favor de la diversitat el pròxim 17 de març. Els detalls de la marxa es coneixeran aviat com també les organitzacions que se sumaran a la manifestació. Caldrà estar alerta per si a Madrid, també se sumen les organitzacions d'extrema dreta que han participat a les darreres concentracions de SCC del 8 i 29 d'octubre a Barcelona.

