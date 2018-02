Les falses promeses de Foment: cap obra començarà abans del 2020

Última actualització Dilluns, 26 de febrer de 2018 10:30 h

La majoria són projectes de llarg recorregut que acumulen compromisos incomplerts al llarg dels anys

Redacció | El Gobierno és un bon expert en prometre coses que després esdevenen paper mullat. Les infraestructures catalanes en són una prova fefaent.

La majoria són projectes de llarg recorregut que acumulen compromisos incomplerts al llarg dels anys. I tot i els anuncis que ha fet el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, res fa pensar que a curt termini les coses es poden acabar complint.

Foment ha anunciat que farà tres soterraments de vies a l'Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat i Montcada i Reixac. A més, també ha posat data per un projecte d'accessos ferroviaris al port de Barcelona i l'ampliació de la ronda Litoral a la Zona Franca.

Però aquests anuncis han vingut acompanyats de la manca de compromís. Així, no es destinarà cap euro de diners públics fins com a mínim el 2020. D'aquesta manera ho explicava el diari Ara. A més, del risc afegit que té i és que coincidirà, justament, amb el període electoral a Espanya. Per tant, les licitacions quedaran aturades de nou.

Però de la Serna no para de venir a Catalunya, sobretot després de la contundent derrota dels populars el passat 21 de desembre. I ho fa prometent noves infraestructures, que es miren amb certa indiferència i incredulitat.

