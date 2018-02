Torrent es reuneix amb els familiars dels polítics presos polítics

Torrent els rebrà en audiència al seu despatx del Parlament a les 17:30 hores de la tarda. La trobada es produeix després que divendres passat la cúpula judicial plantés el president a l’acte del Col·legi d’Advocats després que Torrent parlés de l’existència de “presos polítics” i això no agradés a alguns dels representants més destacats de la judicatura.La setmana passada, la mateixa associació es va reunir ja amb membres dels grups parlamentaris de JxCat, ERC, la CUP i Catalunya en Comú-Podem.

