Colau retreu a Felip VI la ''manca d'empatia'' en el discurs sobre l'1-O

Conversa amb el monarca abans del sopar d'inauguració del MWC

Redacció | Ada Colau va mantenir una breu conversa amb Felip VI abans del sopar d'inauguraicó del MWC per explicar-li els motius de la seva absència a la recepció del monarca feta la mateixa tarda de diumenge. L'alcaldessa va traslladar-li el malestar pel discurs de l'1-O: "la gent està molt dolguda".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, atén els mitjans a les portes del Conservatori Municipal de Música

L'alcaldessa de Barcelona ha explicat aquest dilluns, en una entrevista a El Món a Rac1, que poc abans del sopar dels organitzadors del Mobile World Congress va apropar-se al rei Felip VI per explicar perquè el va plantar. "Li vaig dir que sabia que el que havia fet al besamans era inaudit, però que havia d'entendre que la situació és molt anòmala"

Tanmateix, ha explicat que va aprofitar la conversa per retreure-li el seu discurs del dia 3 d'octubre, la seva benedicció a les càrregues policials de l'1-O i la seva manca "d'empatia" amb la ciutadania catalana. "Les coses es poden fer de moltes maneres diferents i molts esperàvem un discurs el 3-O més conciliador", ha detallat l'alcaldessa.





El delgat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha especificat a Twitter que va ser testimoni directe de la conversa: Colau "va tenir una conversa molt interessant i positiva" amb Felip VI, ha afirmat.



@elmonarac1 l'Alcaldessa va tenir una conversa molt interessant i positiva ahir amb EL Rei Felip VI. En vaig ser testimoni directe. Desitjo que ajudi a normalitzar la relació Institucional. — Enric Millo (@EnricMillo) 26 de febrer de 2018 Colau, que no ha volgut concretar massa la resposta del rei, ha explicat que el monarca va ser "molt educat" amb ella i li va dir que "el seu paper era defensar la Constitució. "Jo vaig dir que ho entenia, que no esperava altra cosa d'ell, però que es pot fer de maneres molt diferents", ha conclòs.El delgat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha especificat a Twitter que va ser testimoni directe de la conversa: Colau "va tenir una conversa molt interessant i positiva" amb Felip VI, ha afirmat.

Respon a les crítiques per la seva assistència

Amb tot, ha explicat que l'esdeveniment al Palau de la Música no va ser un moment còmode. "No era una situació senzilla ni la més relaxada possible, però dins del que cap, del que podia anar, va anar bé", ha explicat.

A més, l'alcaldessa afirma que entén els que la critiquen per no absentar-se també del sopar, però defensa que no podia faltar. "Entenc que sempre hi haurà gent que voldrà més. Però jo no sóc una ciutadana, sóc alcaldessa, i és inconcebible que jo no vagi a un sopar que organitza un congrés del qual som amfitrions i coorganitzadors. Si no anés al sopar els més que s'alegrarien serien els que després ens volen culpar de tots els mals", ha comentat.

Garanteix la continuïtat del MWC

Del que s'ha mostrat segura l'alcaldessa és que ni les protestes ni el conflicte institucional català posen en perill la continuïtat del Mobile a Barcelona. Segons Colau, que el congrés es mantingui en els pròxims anys a la capital de Catalunya "està garantit".

"Estan molt contents de com va tot, diuen que el nivell d'inscripcions s'ha disparat. Ells el que volen és que el congrés funcioni i es desenvolupi amb normalitat, no es posen en política. Ningú ha qüestionat la continuïtat a Barcelona i hi ha un conveni fins a 2023. I tampoc el govern de l'Estat", ha sentenciat.

