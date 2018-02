Ballesteros pretén cessar la regidora de la CUP Tarragona Laia Estrada aquest dilluns

Última actualització Dilluns, 26 de febrer de 2018 12:30 h

El govern municipal ha inclòs un punt en l'ordre del dia per tal de dur a terme aquesta acció

Redacció | El PSC de Tarragona busca cessar a la regidora de la CUP Laia estrada aquest dilluns. El govern municipal ha inclòs un punt en l'ordre del dia per tal de dur a terme aquesta acció.





Estrada, va ser condemnada fa unes setmanes a tres mesos de presó per l'Audiència de Tarragona per delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat per una acció que va tenir lloc el primer dia de rebaixes del mes de gener del 2009 a la Rambla Nova.



L'acció que es duia a terme pretenia assenyalar la pressió estètica com a forma de violència masclista.



Segons el compte de Twitter de la CUP Tarragona el Cas Bershka, com s'ha conegut, es tracta "d'un cas d'extrema injustícia, en el qual tres activistes que participaven en una performance pacífica feminista contra la pressió estètica com a forma de violènica de gènere van acabar sent apallissades a mans de la Guàrdia Urbana.