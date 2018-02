''Suïssa ha de protegir Anna Gabriel''

Després que l'exdiputada de la CUP el deixés plantat, ha decretat una ordre de recerca i captura però només en territori espanyol. Així, ha desestimat la idea de decretar-la també a Suïssa, ja que el país la rebutjaria perquè es tractaria d'extradir a una persona per raons polítiques.

Eberhard assegura que és molt necessari que les autoritats del país prenguin part del cas de l'exdiputada cupaire perquè creu que està "amenaçada per l'arbitrarietat de la justícia" de l'Estat espanyol, que l'investiga en la macrocausa contra el procés i l'organització del referèndum de l'1-O.

