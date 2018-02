L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

26 de febrer de 2018, 16.03 h





L'estuPPidesa no es pas PPatrimoni dels estúPPids, però sí que els caracteritza.





Que una persona (?) prou estúPPida per no entendre el COLOSSAL RETARDAMENT que el franquisme va representar per a l'estat ePPanyol, també sigui prou estúPPida per a dedicar floretes als protagonistes de l'episodi mes negre de la història d'ePPanya, no té res de rar.





D'un ruc no n'espereu sublims filosofades clrivdents, , millor esperar-ne RUCADES, que és allò que saben fer miillor.