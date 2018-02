Els socialistes de Tarragona postposen el cessament de la regidora de la CUP Laia Estrada

Última actualització Dilluns, 26 de febrer de 2018 16:00 h

Ballesteros dóna a la 'cupaire' un termini de 15 dies per presentar al·legacions i documentació per defensar-se

Redacció | L'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, s'ha fet enrere a l'hora de demanar el cessament de la regidora de la CUP Laia Estrada.

El govern municipal havia inclòs per aquest dilluns un punt en l'ordre del dia per tal de dur a terme aquesta acció. Finalment però, Ballesteros ha anunciat durant el ple que aquest punt quedava ajornat.

L'alcalde de la ciutat ho ha justificat al·legant que es dóna a la regidora de la formació anticapitalista un termini de 15 dies per tal que pugui presentar les seves al·legacions i pugui aportar la documentació necessària que consideri per tal de defensar-se de la proposta de cessament que té sobre la taula.



Cas Bershka





L'acció que es duia a terme, posteriorment coneguda com a Cas Bershka , pretenia assenyalar la pressió estètica com a forma de violència masclista. Estrada, va ser condemnada fa unes setmanes a tres mesos de presó per l'Audiència de Tarragona per delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat per una acció que va tenir lloc el primer dia de rebaixes del mes de gener del 2009 a la Rambla Nova.

L'Ajuntament de Tarragona considera incompatible la sentència d'Estrada amb el fet que sigui regidora del consistori.

"Volem entrar"





El crit unànim de les manifestants reivindica que les deixin ser presents al Saló de Plens pic.twitter.com/X0ytV0hKeH — CUP Tarragona (@CUPTarragona) 26 de febrer de 2018 El ple d'aquest dilluns de l'ajuntament de la ciutat ha estat acompanyat per una concentració de suport a les 13 hores a Laia Estrada, on s'han pogut sentir crits de "volem entrar" i "Ballesteros dimissió", així com cartells de "fora la màfia".

En acabar el ple, Estrada ha celebrat que "avui no s'hagin atrevit a fer el que ja fa temps que tenen decidit fer. La seva interpretació de la llei és totalment esbiaixada i feta a mida per als interessos de l'equip de Ballesteros. Avui s'ha demostrat que no ho tenen gens clar".





La pressió popular ha fet que Ballesteros hagi fet una passa enrere en la seva ofensiva contra l'alternativa política. Però que no s'equivoquin, la mobilització no s'atura! pic.twitter.com/c1VWvTel2B — CUP Tarragona (@CUPTarragona) 26 de febrer de 2018 La formació anticapitalista ha comentat a les xarxes socials que "la pressió popular ha fet que Ballesteros hagi fet una passa enrere en la seva ofensiva contra l'alternativa política". També han advertit però "que no s'equivoquin, la mobilització no s'atura!".

