Els Verds europeus denuncien que la designació de De Guindos ''posa en perill'' la independència del BCE

No hi ha cap vot

El també eurodiputat, creu que de Guindos és un candidat "molt dolent" i la designació per part dels seus homòlegs europeus "fa perillar" la independència del BCE perquè és el ministre de l'Eurogrup que més temps fa que hi és. "Normalment la política monetària hauria de ser independent i ara tenim un moviment directe de l'Eurogrup a una de les posicions més altes del BCE", ha criticat Giegold.

En una entrevista a l'ACN, el portaveu ha anunciat que els Vers proposaran, en l'audiència que la comissió d'Afers Econòmics celebra aquest dilluns, que s'emeti un dictamen negatiu cap a de Guindos. "Espero que molts membres del parlament, o la majoria, diguin que no hi ha suport per part de l'Eurocambra a aquesta decisió", explica Giegold. Per la seva banda, el mateix De Guindos ja ha dit que ell sempre ha defensat la independència del BCE i que aquesta "està garantida" pels estatuts i el mandat de l'entitat.

Amb tot, sigui quina sigui l'opinió final del Parlament Europeu, que haurà de votar-ho en ple al març, l'aprovació definitiva de la designació de De Guindos com a vicepresident del BCE recaurà, en última instància, en els caps d'estat i de govern de la UE.

De Guindos va ser proposat formalment pels seus homòlegs europeus com a vicepresident del BCE la setmana passada, després que l'altre candidat per ocupar la posició, el governador del Banc d'Irlanda Philip Lane, retirés la seva candidatura. La decisió va topar-se amb recels de la majoria dels grups de l'Eurocambra, que havien considerat a Lane com el candidat "més convincent" després que tant ell com el ministre espanyol compareguessin davant de la comissió d'Afers Econòmics el 14 de febrer.