El PP juga ara amb la carta del perill de perdre MWC pel procés

El director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, no hi veu però, cap tipus de risc

Redacció | El secretari general del PPC, Santi Rodríguez, s'ha mostrat preocupat per la continuïtat del Mobile World Congress a Barcelona a causa de la situació política catalana.

"Esperem que la brega que han organitzat els independentistes no signifiqui la seva pèrdua perquè suposaria un perjudici gravíssim per a l'economia catalana i per a moltes persones que aprofiten les sinergies que el congrés suposa", ha assegurat. Rodríguez s'ha mostrat molt crític amb l'actitud de l'alcaldessa, Ada Colau, i del president del Parlament, Roger Torrent, que ahir van plantar Felip VI en la recepció oficial.



Rodríguez ha titllat de "deplorable" la utilització "partidista" de l'esdeveniment mundial i avisa que pot perjudicar la imatge de Catalunya. "És un error monumental i no contribueix a mantenir el congrés a Barcelona barrejar la política, el postureig i imatges de conflictivitat als carrers", ha afegit en relació també a les protestes d'aquest diumenge davant el Palau de la Música.



El comportament de Torrent i Colau



El secretari general del PPC també ha “celebrat" que un any més es pugui tenir el congrés tecnològic més important del món a Barcelona. Rodríguez ha argumentant que aquest aparador tecnològic és una nova forma de generar riquesa i que, per tant, des d'aquest punt de vista és important mantenir aquest esdeveniment a la ciutat de Barcelona. "Veurem com es desenvolupa i quines són les opinions que els organitzadors rebran dels participants del congrés", ha afirmat Rodríguez explicant que aquestes opinions seran decisives per la continuïtat del Mobile.





No hi ha perill



El director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, no veu cap tipus de risc en el fet que el Mobile World Congress deixi la capital catalana per la tensió política entre les institucions espanyoles i l’independentisme català. Després de la cassolada al Rei d’ahir, Serrallonga ha tret ferro a la manifestació viscuda als carrers de Barcelona i assegura que no en condiciona la continuïtat. “Que el Mobile continuï a Barcelona depèn de si fem bé les coses", ha assegurat Serrallonga en una conversa a El Matí de Catalunya Ràdio. De fet, ha considerat que la polèmica s’encara des d’una perspectiva “local més que no pas internacional”, ja que no ha percebut una repercussió important entre els congressistes. “La notícia mundial del congrés de mòbils és el Samsung S9, i els altres temes queden més en l'àmbit local", ha sentenciat. Pel que fa al paper institucional de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, Rodríguez ha dit que les actuacions no són més que un "postureig" per contribuir en la projecció mediàtica de "certes" actituds. "El fet que se li hagi donat més importància a l'absència de Colau i Torrent a la rebuda i salutació inicial al Rei és voler expressar una cosa que després no és", ha explicat Rodríguez.

