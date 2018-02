La germana de Salvador Puig Antich apunta a la ''pervivència del franquisme'' a Espanya

Última actualització Dilluns, 26 de febrer de 2018 18:00 h

Merçona Puig Antich analitza la situació política actual a Catalunya

Redacció| "No dic que l'Estat actual sigui idèntic al franquista, però sí que resten dempeus molts dels seus pilars". Així de contundent es mostra Merçona Puig Antich, germana de Salvador Puig Antich -exmilitant de l'anarquista Movimiento Ibérico de Liberación i el darrer executat a garrot vil del franquisme, el 1974- en una entrevista publicada aquest diumenge a 'Nació Digital'.



Salvador Puig Antich, en una imatge d'arxiu

Preguntada sobre els "elements de continuïtat" actuals de la dictadura, Merçona Puig Antich ha apuntat a "les persones" que segueixen en càrrecs de responsabilitat després del règim. "Ho vam comprovar quan ens va trucar Magda Oranich per dir-nos que havia localitzat Carlos Rey González, que va ser el membre del tribunal que va redactar la sentència de mort. La Magda va veure Carlos Rey al costat d'Alícia Sánchez-Camacho i el va reconèixer. Era advocat de la líder del PP català", diu.



La seva família ha hagut de recórrer a la justícia Argentina en la seva missió de portar als tribunals líders del franquisme per crims contra la humanitat; després que l'Estat espanyol s'hagi negat a extraditar exministres de Franco per ser interrogats a Buenos Aires. "El Suprem es va negar a reobrir el cas. Això explica molt sobre la pervivència del franquisme. Al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ens van dir que en el moment de l'execució, el 1974, Espanya no pertanyia encara als tractats europeus i restava fora, per tant, de la jurisdicció del tribunal. En conèixer que s'estava instruint la causa contra els crims del franquisme a l'Argentina, hi vam acudir. Va costar: vam anar primer al consolat argentí a Madrid per testificar davant la jutge Servini per videoconferència, i el ministeri del senyor Margallo va intervenir per impedir-ho. Van dir que es posarien en risc les relacions diplomàtiques. Finalment, vam decidir anar a Buenos Aires. I ens van atendre molt bé", explica.



I reclama "un reconeixement per part de l'Estat que el judici [del seu germà] va ser tot el contrari a la justícia, una pura revenja i una farsa" després de recordar que el Parlament català "ja va fer una declaració d'anul·lació dels judicis franquistes". Merçona Puig Antich ha carregat contra el Gobierno per no haver "estat capaç de fer un reconeixement de les víctimes" del franquisme i l'ha acusat de no haver fet "possible" la "reconciliació" a Espanya.



Positivisme pel que fa a la situació actual



Pel que fa a la situació política actual a Catalunya, Merçona Puig Antich assegura que "sortirem de l'atzucac, tot i que aquest any serà complicat". Preguntada sobre si els processaments, les citacions a declarar, les detencions a dirigents polítics o els exilis li fan reviure situacions passades; ha assenyalat que cal tenir clar qui és "l'enemic". "Tenim tendència a repetir errors: ens pensem que Europa ens ajudarà, no pensem a tenir un pla B. Crec que fins l'1 d'octubre tot va anar bé. Però crèiem que teníem la mida presa a l'Estat i resulta que no. Quan es tracta de l'estat espanyol sempre s'ha de pensar en el pitjor", conclou.