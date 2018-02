Elogi a la Barcelona republicana

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 05:00 h

La incomoditat de Felip VI i les seves mirades a Torrent i Colau són un elogi a Barcelona, un elogi a la resistència. En definitiva, un elogi a la República

ANÀLISI - @JoanSole_ | Si alguna cosa ens ha regalat Felip VI durant les 48 hores que ha trepitjat terra catalana és la certesa que l'única amenaça sòlida que pot fer caure el règim monàrquic del 78 és el republicanisme català. | Si alguna cosa ens ha regalat Felip VI durant les 48 hores que ha trepitjat terra catalana és la certesa que l'única amenaça sòlida que pot fer caure el règim monàrquic del 78 és el republicanisme català.

Pla general de desenes de persones que protesten al carrer Comtal amb un agent dels Mossos © Gemma Sánchez Comparteix Tweet

Etiquetes felip vi, república catalana

El poder sempre comet el mateix error, creu cegament en què la memòria és curta i el ciutadà és estúpid. Que la repressió de l'1 d'octubre que va beneir en el seu discurs del 3-O passaria a la història com un capítol més on la corona fuig de la seva solemne neutralitat per erigir-se com un hooligan de tercera graderia que s'apunta al càntic "A por ellos".

Potser sa majestat es pensava que a Barcelona el rebríem entre aplaudiments i pancartes que alcessin la seva modesta figura, però la realitat és tan tossuda com el nacionalisme que defensa. La corona no brilla, i després de l'1-O està tacada de sang. La seva incomoditat és la mínima expressió del sentiment d'una part important del país que condemna l'empresonament dels seus representants polítics i no vol tolerar que allò que han votat les urnes sigui violat.

Potser la corona hereva del franquisme s'esperava que l'alcaldessa de la ciutat i el president del Parlament de Catalunya, segona institució del país, s'apuntessin a la tendència marcada pels socialistes, delegats del Gobierno i l'statu quo econòmic que dissimula l'escàndol amb sopars de luxe, coberteria de plata i discursos grandiloqüents que no tenen cap altra intenció que defensar els seus interessos.

Potser fa vint, trenta o quaranta anys un discurs del monarca en llengua catalana podia despertar la simpatia del catalanista que navegava entre els clams sobiranistes i l'autonomisme estrangulador. Ara, en un Palau de la Música que guarda el record d'una gestió despòtica i corrupta. Imatge d'allò que es va tolerar des del Ministerio de Cultura del Gobierno Aznar i la Generalitat de Jordi Pujol, amb un Ajuntament socialista que xiula, un discurs del monarca en aquesta llengua provoca una sonora riallada de qui es pensa que l'Espanya del segle XIX encaixa en la República catalana del XXI.

La incomoditat de Felip VI i les seves mirades a Torrent i Colau són un elogi a Barcelona, un elogi a la resistència. En definitiva, un elogi a la República.

