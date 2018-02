Els comuns es mullen ara per un referèndum sobre la monarquia

Última actualització Dilluns, 26 de febrer de 2018 18:30 h

Domènech creu que Felip VI afronta la “major crisi de legitimitat”

Redacció| El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha considerat aquest dilluns que les protestes contra la presència del rei Felip VI i les plantades a la seva recepció són un reflex del moment que travessa la monarquia. Per al líder dels comuns, és “evident” que Catalunya i l’Estat viuen “un marc de regressió democràtica” i que, després del discurs que va fer el 3 d’octubre, després de les càrregues de l’1-O i de l’aturada de país, la seva figura “va quedar molt poc institucional i molt de part”. “Aquest error gravíssim porta a la major crisi de legitimitat del propi cap d’Estat”, ha considerat Domènech. És per això que ha reclamat que, a més d’un referèndum per la independència de Catalunya, l’Estat hauria d’impulsar un sobre la monarquia.

“És evident que sostenir que un cap d’Estat que ha de representar a una democràcia no és designat democràticament, és una contradicció. El debat sobre si la figura de l’Estat ha de ser hereditària o no, la ciutadania hauria de poder tenir-lo”, ha sentenciat en roda de premsa després de reunir-se amb els responsables d’UGT-Catalunya.



Domènech ha volgut constatar que Felip VI s’afronta a aquesta crisi institucional, però també ha deixat clar que ell és republicà i que no li “preocupa massa com restaurar la legitimitat de la monarquia”. Però tot i així ha reclamat que hi hagi “un marc de diàleg bilateral, sincer i sense condicions, que passa també per desescalar i per acabar amb les presons preventives” als polítics independentistes.

I és que per al líder de Catalunya en Comú, les protestes de diumenge contra Felip VI “van evidenciar que si l’Estat es pensava que la pitjor crisi territorial de la seva història es podia solucionar tan sols amb el 155 i les vies judicials repressives, estava equivocat i es va fer evident que no és cap solució”. “Fora bo que prengués nota l’Estat”, ha afegit.