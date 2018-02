La conversa que podria implicar Juan Carlos I en l'organització del 23-F

Última actualització Dilluns, 26 de febrer de 2018 19:15 h

Iñaki Anasagasti publica els "records" de qui va ser assistent personal del rei emèrit

6 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Fa només tres dies, es complien 23 anys del cop d'Estat del 23-F. Una ocasió que la premsa espanyola va aprofitar per lloar el paper de Juan Carlos I, a qui sempre han assenyalat com qui va impedir l'intent d'acabar amb la nounada democràcia el 1981. Però hi ha una història que va passar desapercebuda i que apunta al rei emèrit com un dels organitzadors del cop d'Estat; l'escrita per l'exsenador basc, Iñaki Anasagasti, a 'Mediterráneo Digital'.

El passat divendres, Anasagasti va publicar una conversa que hauria mantingut amb Sabino Fernández Campo (traspassat el 2009), militar espanyol i assistent personal de Joan Carles I de Borbó durant el 23-F. Durant la seva trobada, Fernández Campo li hauria mostrat unes notes sobre els seus "records" al voltant del cop d'Estat des de la Zarzuela i li hauria deixat prendre notes. Les titula "el que va passar de veritat el 23-F".Segons Anasagasti, Sabino Fernández Campo hauria traspassat al paper la seva sorpresa pel que fa a la tranquil·litat del rei durant els primers instants del segrest al Congrés espanyol. En aquest sentit, assegurava a les notes que hauria sentit una conversa telefònica entre el rei emèrit i un dels militars que va organitzar el cop d'Estat, Alfonso Armada. Li hauria recriminat l'ús d'armes a la cambra amb la frase "això no estava previst". A Sabino Fernández Campo també li va semblar estrany que el rei emèrit aparentés estar tranquil amb ell i no amb Alfonso Armada. I els seus dubtes van venir a més quan Antonio Tejero, el tinent coronel de la Guàrdia Civil que havia pres el Congrés a la força va dir que ho feia "en nom del Rei". Segons explica Anasagasti, quan Fernández Campo li hauria demanat explicacions al monarca hauria "notat cert nerviosisme en el rei, com si volgués amagar-me alguna cosa".Fernández Campo hauria anotat també una altra frase sospitosa que podria vincular el rei emèrit amb el 23-F i que hauria sortit de la boca del general José Juste, que també va jugar un paper important el 23-F. En una conversa telefònica, Juste li hauria dit a Fernández Campo que el fet que Armada no estigués citat a La Moncloa (Fernández Campo hauria convençut el rei de no fer-ho, tot i els seus plans inicials i la insistència del monarca en fer-ho) "canviava les coses". Segons Justé, Jaime Milans del Bosch l' hauria informat que Armada havia de ser a La Zarzuela.Però el moment més sorprenent dels "records" de Sabino Fernández Campo és quan explica que al despatx de Juan Carlos I estaven brindant amb xampany durant el 23-F. Va ser aleshores quan ell li hauria recordat al rei que allò podia significar el final de la monarquia a Espanya; cosa que l'hauria fet reaccionar. I -segons les notes- a la notícia que els militars havien segrestat RTVE, el rei hauria contestat amb la frase "ho sabia, sabia el que passaria".La reacció d'Iñaki Anasagasti a les suposades revelacions de Sabino Fernández Campo és demanar-li publicar-les, però sembla que ell no ho hauria vist clar fins ara, 9 anys després de la seva mort. El que sí és clar i verídic és el télex que Juan Carlos I va enviar a Milans del Bosch la matinada del 23-F amb la frase "després d'aquest missatge ja no puc tornar enrere". El monarca mai ha aclarit el significat d'aquesta frase, com el fet que fins vuit hores després que comencés el cop d'Estat no es posicionés clarament en contra d'aquest. Només una hora abans de la misteriosa frase havia sortit a la televisió en una intervenció que també va deixar una frase sense explicació: "Qualsevol mesura de caràcter militar que, si s'escau hagués de prendre ha de tenir l'aprovació de la Junta de Caps d'Estat Major". De fet, diversos analistes del 23-F han destacat sempre que el monarca va ser ambigu durant les primeres hores del cop d'Estat i només va actuar amb rotunditat quan estava en fase de fracàs.