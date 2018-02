Sindicats de més de 20 països, amb la Intersindical-CSC davant del judici pel 8-N

COMENTARIS

#1 jordibcn Barcelona Barcelona 27 de febrer de 2018, 00.34 h Portem 40 anys de retard , però ARAmés que mai cal reconstruir el Sindicalisme Nacional Català.

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal