Creen un web per conscienciar als assistents al MWC de la situació a Catalunya

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

27 de febrer de 2018, 02.37 h







ePPanya és un país PLENAMENT FRANQUISTA . . .





.tant per la seva Constitució, REDACTADA I VOTADA sota el xantatge de l'exèrcit FRANQUISTA de l'aparell d'estat (jutges, policia, funcionaris ...) FRANQUISTA i dels "poders fàctics" (premsa, televiisió, ràdio, diaris) FRANQUISTES,



.com pel partit al govern , fundat per un ministre de Franco,...



. com per la seva monarquia, imposada per Franco sense consultar la ciutadania



.com pels PRESOS POLÍTICS quue encara té, essent la vergony... Llegir més