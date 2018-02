Les negociacions per formar govern ocupen les principals portades

El País: "El separatismo pacta hacer presidente al preso Sànchez".El Periódico: "Puigdemont exigeix pilotar un altre procés des de Bèlgica".El Punt Avui: "Detenen un home i el seu fill pel doble crim de Susqueda".La Vanguardia: "L'empenta del Mobile s'imposa a la tensió polítca".La Razón: "El juez no dará permiso a Jordi Sànchez para ir a la investidura".I finalment, El Mundo: "La Generalitat se burla del 155 y recibe al Rey con lazos amarillos".

