Això és que han deixat quatre mesos amb l'article 155

Els informes de Servidors.cat i del Síndic de Greuges denuncien l'afectació de la intervenció de l'autonomia

Redacció | Aquest dimecres farà quatre mesos que es va començar a aplicar l'article 155 de la Constitució que ha suposat la plena intervenció de l'autonomia de Catalunya. Un dia després de la declaració d'independència al Parlament, el BOE va publicar el cessament en ple del Govern, la convocatòria d'eleccions i les mesures en aplicació del 155. 123 dies després, l'associació servidors.cat i el Síndic de Greuges han assenyalat múltiples afectacions.

Entre les més destacades hi ha el trasllat de les 44 peces del Museu de Lleida al monestir de Vilanova de Sixena, l'amenaça sobre la immersió lingüística en la preinscripció escolar del curs que ve, així com retards en els pagaments i l'aturada de plans i projectes aprovats. L'àmbit d'exteriors ha estat dels més afectats amb la supressió de les delegacions i la dissolució del Diplocat. En l'àmbit social, s'ha paralitzat, per exemple, el contracte programa de benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.



Cultura i Educació

L'11 de desembre les obres d'art del Museu de Lleida marxen escortades per la Guàrdia Civil en direcció al monestir de Vilanova de Sixena després d'anys de controvèrsia judicial. El govern espanyol, actuant com a responsable del departament de Cultura, ordena el trasllat en aplicació de la sentència del jutjat d'Osca.

Un dels efectes més polèmics del 155 és l'amenaça al català com a llengua vehicular a les escoles. El govern espanyol estudia la fórmula per garantir que el 25% de classes es facin en castellà. Una decisió que està condicionada per la recent sentència del Tribunal Constitucional (TC) que va tombar el xec de la llei Wert de 6.000 euros per a les famílies que escolaritzaven en castellà a una escola privada. Uns diners que havia de pagar la Generalitat.

D'altra banda, el 155 també ha paralitzat, segons l'informe de Servidors.cat, l'aportació de la Generalitat de 71 MEUR al Consorci d'Educació de Barcelona. I s'ha aturat la tramitació dels nous contractes programa amb les set universitats de Catalunya.

Delegacions exteriors



El 155 ha implicat la supressió de totes les delegacions a l'exterior excepte la de Brussel·les. Es tanquen les delegacions que s'havien obert en els darrers anys a França, Regne Unit, Alemanya, Àustria, Itàlia, Marroc, Santa Seu, Portugal, Dinamarca, Polònia i Croàcia. S'acomiaden tots els treballadors tècnics de les delegacions i es dissol el Diplocat, l'òrgan encarregat de la projecció internacional de Catalunya. També s'ha aturat la concessió de les subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior.

El 24 de gener va desfermar polèmica la decisió del govern espanyol de prohibir que Carles Puigdemont i el president del Parlament, Roger Torrent, es reunissin a la delegació del Govern de Brussel·les. Fins i tot l'executiu espanyol va forçar el tancament de la delegació i va enviar els treballadors a casa.

En cooperació, també s'ha aturat la tramitació del Pla de Viabilitat de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i concretament l'ampliació pressupostària de 500.000 euros. Uns recursos destinats a cooperació per al desenvolupament.

Memòria Històrica

En aquest àmbit, els informes de Servidors.cat i del Síndic de Greuges denuncien que s'han suspès els pagaments de les indemnitzacions als expresos polítics de la Guerra Civil i el Franquisme i que el 155 ha afectat el pla de fosses que inclou la recuperació de restes òssies en diferents punts de Catalunya.

Territori i Sostenibilitat

L'informe de Servidors.cat assegura que el 155 ha paralitzat el projecte de desviament de camions de l'N 340. A més, el pressupost de la direcció general de qualitat ambiental i canvi climàtic ha quedat bloquejat a partir del setembre de 2017 per a totes les contractacions que no estaven adjudicades.

Salut i Serveis socials





Segons l'informe de Servidors.cat, un altre dels àmbits amb afectació destacable del 155 és el dels serveis socials. Entre d'altres, s'ha aturat l'aprovació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, així com el bloqueig en l’aprovació i execució del programa temporal per a l’atenció de menors d’edats no acompanyats.



L'informe del Síndic de Greuges també destaca que s'ha aturat el contracte programa de benestar social 2016-2019 entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, per un valor de 52,3 milions d’euros. A banda de projectes aturats, també hi ha retards en el pagament de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de joventut i en el pagament de les subvencions a les entitats socials per als programes d’ajuda contra les drogues. En aquest àmbit destaca la paralització del pla integral d'urgències de Catalunya. Un pla que preveia una dotació de 16 milions d'euros. També ha quedat aturada, segons Sevidors.cat, la inversió als centres d'atenció primària per valor de 13 MEUR. Així com la investigació per vèncer el càncer de mama, entre d'altres, de l'Institut de Recerca de Biomèdica de Lleida.

L'economia, tocada

A banda de la intervenció total de l'economia de la Generalitat, el 155 ha tingut altres conseqüències. El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual es deixen sense efecte els acords que centralitzaven el pagament de tributs estatals i cotitzacions corresponents als ens públics catalans.



A més, han quedat pendents diferents projectes de llei que estava preparant el Govern com la modificació de la llei de caixes d'estalvi de Catalunya, la llei de cambres de comerç i l'elaboració d'un projecte per a l'aprovació de l'índex de referència del lloguer d'habitatges.

Agents rurals

La intervenció de l'autonomia ha paralitzat la implementació d'un pla estratègic per als agents rurals i, segons assenyala el Síndic de Greuges, ha aturat la regulació per permetre que els agents rurals puguin portar armes. Una regulació que es va impulsar arran del crim d'Aspa en què un caçador va matar dos agents rurals.

