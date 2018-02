'La Razón' assegura que el Suprem prohibirà a Sànchez sortir de la presó per la seva investidura

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

27 de febrer de 2018, 13.05 h

#1







BEJOTORRAAAAAAAAAAAAAAAAA





HAS ESCOLTAT TALI-BARNIA RADIO CLUB-20 ?



ES L'EMISORA DE LA "MAJORIA SILENCIOSA" DE TALI-BARNIA SUB-20





PER CERT, COM ES QUE AVUI NO S'EN VA EL MOBILE WORLD CENTER ?





AVUI, NO TOCA ?















JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS