L'entorn de Junqueras sabia que la independència no era viable setmanes abans de l'1-O

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 12:00 h

Tenien por que el PDeCAT fes servir la informació per exposar que la independència no era viable perquè ERC no havia fet la feina

Redacció | Oriol Junqueras sabia setmanes abans del referèndum i de la proclamació de la República que Catalunya no estava preparada per ser independent. Així ho detalla un informe de la Guàrdia Civil i unes converses que publica aquest dimarts El Confidencial.

El 30 d'agost, a les 16.49 hores, Lluís Salvadó va trucar a Raúl Murcia Tobalo, conegut com 'Muto', assessor de Junqueras per comentar-li que estava preocupat. El motiu era perquè Elsa Artadi, assessora de Puigdemont, volia veure'l i no sabia què podia explicar-li i què no. Desconeixia si podia detallar-li que les estructures de país no estaven fetes.

Salvadó tenia por que l'assessora de Puigdemont i tot el PDeCAT fessin servir aquella informació per exposar que la independència no era viable, ni era possible perquè ERC no havia fet la seva feina.

Justament el moment de despenjar el telèfon, Muto estava al costat de Junqueras. "Al mes d'octubre no hi ha capacitat, ni tenim el control d'aduanes, ni tenim un banc... en resum, la cosa pinta, no està, està molt verd", exposava Salvadó, aleshores secretari d'Hisenda del Govern.



"Em provoca pànic que transmetem les coses com són de veritat a l'Elsa [Artadi], al president, al seu entorn... i que això ho acabin fent servir per dir: Junqueras no ha preparat el país per tal que el dia 2 d'octubre declarem la independència".

