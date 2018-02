El perfil del magistrat de l'Audiència Nacional que va condemnar Valtonyc: afí al PP i a favor d'il·legalitzar partits independentistes

Última actualització Dimarts, 27 de febrer de 2018 10:30 h

El jutge va ser relegat dels casos de la Gürtel i Bárcenas per manca de parcialitat

Redacció | Un dels tres jutges de l'Audiència Nacional que va signar la Un dels tres jutges de l'Audiència Nacional que va signar la condemna de tres anys i mig de presó al raper Valtonyc per delictes d'enaltiment del terrorisme, calumnies i injuries a la Corona, ha carregat contra les formacions independentistes i ha criticat que la llei no permet il·legalitzar-les.

En una columna publicada a La Razón i que recull Público, el jutge Enrique López ha lamentat que la democràcia espanyola permeti als independentistes fer apologia de la independència.



Per això, proposa subtilment il·legalitzar-los: "abans del 1995 es concebia una associació com il·legal quan, entre altres objectius, perseguia la destrucció de l'ordre jurídic, polític, social o econòmic, o l'atac a la sobirania, la unitat o independència de la pàtria, a la integritat del seu territori o a la seguretat nacional". "Avui ja no", lamenta López.

El jutge de l'Audiència Nacional argumenta que la democràcia permet que es pugui defensar l''independentisme i assegura que "tant permissius hem de ser en aquest exercici de llibertat, com enèrgics quan es traspassen aquests límits, que, pel que sembla alguns els tenen confusos", afegeix.

López és afí al PP i va ser apartat de la investigació en els casos de la Gürtel i Bárcenas perquè la seva aparença d'imparcialitat es va veure contaminada pels seus vincles amb el l'executiu de Rajoy.

