Núria Parlón es desmarca del posicionament oficial del PSC i demana l'excarceració dels presos polítics

l'empresa del BJ quan marxa? cal BJ cal BJ

27 de febrer de 2018, 13.05 h



"Desproporcionada". El simple fet de tancar a la presó càrrecs electes, votats a les urnes, no dóna lloc a cap tipus de "proporcionalitat" en penes de presó, la presó és pels delinqüents, mai per polítics que escolten el mandat de les urnes, si de cas es pot aplicar la pena de presó, serà, per castigar als polítics que abusant del seu càrrec, impedint que es compleixi la voluntat dels votants, lliurement expressada, aquest si són autèntics delinqüents que cal tancar a la garjola... Llegir més